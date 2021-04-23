Україна пропонує радникам ознайомитися з поточною ситуацією на Донбасі, де триває розпочата Росією війна.

Україна запрошує помічника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Яна Хеккера та радника президента Франції Еммануеля Бона відвідати лінію розмежування у Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Читайте такожШтаб ООС: бойовики вивели на позиції "Гради"Він сказав, що можливість зустрічі політичних радників чотирьох країн "нормандського формату" на Донбасі обговорювалась на останній їхній зустрічі.

"Ми теж запрошуємо пана Яна Хекера і пана Еммануеля Бона приїхати на лінію дотику, з радістю їх зустрінемо для того, щоб вони самі на власні очі побачили, що там відбувається", - сказав Резніков.

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Автор: Віталій Саєнко