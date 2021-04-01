За словами заступника керівника ОПУ, спільні з авіацією країн НАТО повітряні патрулі у повітряному просторі України сприятимуть стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

Українська сторона запропонувала провести спільні військові навчання з Північноатлантичним альянсом у відповідь на нарощування російських військ біля українського кордону.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це заявив заступник керівника ОПУ Роман Машовець на зустрічі з головою представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.

Читайте такожВійська Росії можуть спробувати просунутися углиб території України - розвідка

Під час зустрічі, зокрема, було обговорено ескалацію Росією ситуації на сході України та можливі шляхи спільного реагування на скупчення російських військ біля державного кордону України.

Машовець наголосив, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

Також в Офісі президента очікують на політичну реакцію керівництва НАТО на такі дії Росії.

Вінніков висловив співчуття у зв’язку з втратами, яких зазнала Україна протягом останніх тижнів у боротьбі з російською агресією на Донбасі. Він наголосив, що вся інформація щодо безпекової ситуації на сході України та на кордоні з Росією буде передана у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

Ескалація ситуації на сході України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров