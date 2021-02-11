У 2020 році на Донбасі загинули 24 цивільні особи.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що після оголошення режиму припинення вогню на Донбасі наприкінці липня 92% жертв серед цивільних сталися через міни та нерозірвані боєприпаси.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН з нагоди шестиріччя підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Трансляція заходу велась на сайті Організації.

«Згідно з інформацією, що підтверджена СММ ОБСЄ, у 2020 році у зв’язку з конфліктом було вбито 24 цивільних особи та поранено 107 осіб», - зазначив він.

За словами Чевіка, міни та нерозірвані боєприпаси продовжують наражати на небезпеку цивільне населення.

«У 2020 році ці предмети призвели до загибелі 16 та пораненню 61 людини. При чому найбільше постраждали чоловіки та хлопчики. Свідченням загрози є те, що ці предмети стали причиною жертв серед цивільного населення у 92% випадків після того, як були прийняті липневі заходи», - додав голова СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

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Автор: Костянтин Гончаров