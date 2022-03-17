Радник міністра зауважує, що це "така ж міфологія як і величезна маса чеченців".

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко пояснив, чому відправка великої кількості сирійців на допомогу Росії у війні проти України є нереалістичною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що до України начебто може бути направлено 40 тисяч сирійських найманців, які воюватимуть на боці Росії, Денисенко зауважив, що "вся армія Сирії на сьогоднішній момент складає, за різними оцінками, від 100 до 130 тисяч людей".

"Це включно із тиловими структурами, включно із парамілітарними організаціями, які протягом останнього року вступили до сирійської армії... Уявити собі, що Асад віддасть 40 тисяч людей зі своєї армії чи внутрішніх військ в Україну, - це означає те, що Асад повинен завтра здатися, тому що знову підіймуть голову всі ті, хто були проти нього, і там почнеться нова громадянська війна", - наголосив Денисенко.

Крім того, він наголосив, що перекинути цих людей із Сирії логістично неможливо.

"Кораблями це неможливо зробити, тому що Босфор і Дарданелли зараз заблоковані Туреччиною. Літаками - навіть, якщо ми беремо один з найбільших транспортних літаків Росії Іл-76, який до 200 людей може вміщувати, трішки менше, - це потрібно дві тисячі рейсів зробити Іл-76-х", - пояснив радник міністра.

Так, вважає він, президенту Росії Володимиру Путіну "трішки прибріхують".

"Можливо, щось вони спробують перестали сюди - в умовну Білорусію, в умовну Росію. Але явити собі, що сирійці будуть воювати, будуть наводити тут порядок, - чесно кажучи, малореалістично. Тобто, це люди, які спробують втекти зразу ж з поля бою для того, щоб спробувати втекти далі кудись до Євросоюзу", - сказав Денисенко.

Так, він закликав не переоцінювати "роль сирійців у нашій війні" і зауважив, що "це така ж міфологія як і величезна маса чеченців".

"Чеченців тут був аж один полк. Тобто, тисяча - півтори тисячі людей. І більша частина з них вже удобрюють наші чорноземи", - підсумував Денисенко.

Бойовики з Сирії в Україні: що відомо про "підмогу" для РФ

Як повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російське командування у Сирії отримало вказівку щоденно відправляти на війну в Україну до 300 бойовиків.

При цьому 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (у Сирії) до Росії було відправлено 150 найманців.

"За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тис. бойовиків", - заявляють розвідники.

"Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях, тобто суто поліцейські функції. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух" сирійців", - стверджується у повідомленні.

Водночас нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України.

"Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС", - заявили у розвідці.

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