Раніше президент зізнався, що просив військових надати аргументи, чому потрібно мобілізувати стільки людей.

Україна мусить обороняти лінію зіткнення з агресором загальною протяжністю близько 3,5 тисяч кілометрів. Саме тому потрібно мобілізувати аж 500 тисяч рекрутів, аби істотно посилити цю лінію, заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному".

"Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: "Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей" — звісно, Кабінет міністрів і Верховна рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати?" – пояснює він раніше озвучені президентом цифри.

За його словами, військові спробують знайти потрібні аргументи, аби переконати і суспільство, і президента в необхідності мобілізувати людей у віці від 25 до 60 років. Але для цього спершу треба зрозуміти, скільки з цих людей є придатними для служби, тому й потрібен військовий облік всіх категорій.

Відео дня

"Після цього хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати [військову] професію", – пояснює Умєров.

Посилення мобілізації в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня президент Володимир Зеленський розповів, що військове командування просило у нього дозволу мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. У відповідь голова держави попросив надати аргументи, чому це потрібно зробити.

Сам Зеленський вважає, що окрім мобілізації новобранців важливо упорядкувати процес демобілізації тих, хто вже відслужив певний строк. Також очільника держави турбує питання про ротації та відпочинок бійців, які проходять службу на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: