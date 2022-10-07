Денис Попович вважає, що хороші новини з цього напрямку надійдуть зовсім скоро.

Українська армія перегрупувалася і готова рухатися далі. Ворог стверджує, що наступними цілями ЗСУ стануть Сватове та Кремінна. Хороші новини з цього напрямку мають надійти найближчим часом — тижнями чекати не доведеться.

Таким прогнозом поділився військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ.

"Так звані російські воєнкори, які висвітлюють ситуацію на фронті, кажуть, що відбувалося перегрупування, і тепер українська армія накопичила сили для подальшого руху. Перш за все називається Сватове, в другу чергу — Кремінна", — заявив Попович.

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Журналісти поставили військовому оглядачеві уточнююче питання щодо термінів звільнення згаданих населених пунктів. Вони все частіше фігурують в новинах, але поки незрозуміло, мова йде про тижні чи дні до звільнення.

"Думаю, все-таки не тижні. Якщо ми там провели перегрупування і, якщо наші сили перевершують сили противника, думаю, що це не тижні. Думаю, що найближчим часом ми почуємо хороші новини з цього напрямку", — відповів Попович.

Звільнення Сватового та Кремінної: що відомо

На початку жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман і Торське. Це звільнило шлях до Кремінної, де росіяни намагаються організувати оборону. Сюди ж втекли залишки підрозділів, розбитих в районі Лиману.

За словами радника ОП України Олексія Арестовича, Зарічне і Торське - це "єдиний адекватний напрямок виходу на Кремінну".

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що штурмувати місто буде складніше, ніж Лиман. У рашистів було більше часу "заритися, налаштувати рубежі і замінувати підходи". Однак в якості підкріплення в Кремінну кидають недавно мобілізованих резервістів, а не регулярні частини. Тому повністю зупинити ЗСУ ворог не зможе.

У Сватовому, як повідомив Арестович, для окупантів теж склалася погана ситуація. За даними Гайдая, рашисти замінували об'єкти інфраструктури у місті і вивозять обладнання з основних медичних і соціальних установ.

За словами речника східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, окупаційні війська стягують інженерну техніку до Кремінної та Сватового, щоб підготуватися до оборони.

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