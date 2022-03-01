Один з полонених сказав, що вони увійшли в Україну обманом.

Вже шостий день в Україні йде повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація. Наші військові дають відсіч російським окупантам, а також беруть їх у полон.

Так, сьогодні в полон потрапили ще кілька людей з пораненнями. Російські солдати отримали травми різної тяжкості. Крім того, вони закликали своїх співвітчизників зупинити війну.

"У січні ми були залучені до масштабних навчань у складі наших підрозділів на території Білорусі. Завдання навчань до кінця не ставилося. Наші керівники сказали, що завдання буде зрозуміле на місці. Вранці, 24 лютого, ми перебували вже в Білорусі, в прикордонній зоні з Україною. Рано вранці почався масований обстріл України з важкого озброєння. О 10:00 нас пошикували і сказали висуватися в Україну. Нам сказали, що ми будемо висуватися до Києва. Часу, щоб обміркувати цей наказ - не було. Машини вже були завантажені, ми стояли в строю", - сказав один з полонених.

Інший полонений розповів, що після перетину кордону вони побачили розбитий від обстрілів КПП. Трохи пізніше вони і самі потрапили під обстріл українських військових, які захищають нашу країну від російських окупантів.

"Ми зайшли туди обманом. Громадяни України не були готові до цього. Ми самі потрапили під обстріл військових, які обороняють Україну. Коли ми потрапили в полон, нам надали медичну допомогу, дали можливість зв'язатися з родичами. Таке відчуття, що наших родичів залякали", - додав російський солдат.

Ще один окупант закликав своїх співвітчизників об'єднатися і зупинити війну проти України.

"Ми зараз закликаємо всіх громадян Російської Федерації об'єднатися і зупинити цю війну, напад на Україну. Не потрібно лізти російському народу на своїх братів-українців. Не потрібно, щоб наші та їхні військові гинули, а також дружини і діти. Ми зазнали дуже великих втрат. Хочемо, щоб всі дізналися правду про наказ, який нам озвучили вже після приїзду в Україну. Нам потрібно було залишатися вдома зі своїми сім'ями", - сказав полонений.

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