Чернігів потерпає від гуманітарної катастрофи та потребує допомоги.

Мер Чернігова закликає владу звернути особливу увагу на місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Чернігова Владислав Атрашенко.

"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних людей. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти до фашистських бомбардувань 1943 року. Опорна лікарня піддалась бомбардуванню, тож медичної допомоги теж немає - люди лежать у коридорах при температурі 10 градусів. Жодного гуманітарного коридору не було надано. Зі Львова або Івано-Франківська, напевно, ситуація бачиться по-іншому, проте для нас у місті час йде не так. Прохання до нашої влади: зверніть на нас увагу", - закликав він.

Раніше стало відомо, що в Чернігівську область під виглядом гуманітарної допомоги надіслали пінопласт у пачках з-під маргарину.

Вас також можуть зацікавити новини: