Це стане викликом для військового командування.

Російські війська намагатимуться зірвати підготовку ЗСУ до експлуатації західного озброєння, з цією метою атакуватимуть полігони з навчання новій зброї.

Про це у блозі Еспресо написав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Він зауважив, що це стане викликом для військового командування.

"Насправді була аналітична інформація, яка говорить про те, що ворог буде завдавати ударів по місцях, де відбувається підготовка особового складу. Така ситуація є викликом для особового керівництва ЗСУ, тому що знаючи про ці ризики, треба з особливою увагою підходити до підготовки наших військових. Я розумію, що в нас є обмеження безпосередньо з базами, але розуміючи ризики використання ворогом ракетної зброї, таких речей треба уникати. Три випадки поспіль – це насправді означає, що ми робимо помилки з точки зору підготовки нашого особового складу", - написав він.

Згурець попередив, що такі речі можуть повторюватись. "Я про те, що місця підготовки особового складу, зокрема Десна, Яворів – є пріоритетними цілями для ворога".

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня ворог обстрілював військовий об’єкт у Яворівському районі Львівської області. Уламки збитої ракети тоді частково пошкодили залізничну інфраструктуру.

20 травня ЗСУ збили над областю чергову крилату ракету росіян.

Внаслідок авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого окупантами 17 травня, загинуло 87 людей.

21 травня Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині.

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