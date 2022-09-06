Він також запевнив співгромадян, що не збирається йти навіть в "заслужену" щорічну відпустку.

Глава Чечні Рамзан Кадиров записав чергове відеозвернення, в якому повідомив, що не збирався в "безстрокову і довгу відпустку", а піти у відставку "не має права".

"Того дня натрапив на публікацію, в якій говорилося, що я займаю свою посаду 15 років і є "довгожителем" серед голів регіонів. Я подумав, що це багато, і вирішив дізнатися вашу думку. Пізніше з'ясував, що не такий я і "довгожитель" - колишній рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття діючого рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник", - сказав Кадиров у зверненні, яке опубліковано в його Telegram-каналі.

Він також запевнив співгромадян, що не збирається йти навіть в заслужену щорічну відпустку.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Кадиров записав відеозвернення на свій Телеграм-канал, де повідомив, що збирається в "безстрокову і довгу відпустку".

"У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я "яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це приємно". Тому, я думаю, що мій час теж прийшов. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був молодий, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - говорив тоді Кадиров.

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