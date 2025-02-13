Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат.

Невстановлені безпілотники атакували цілі в Липецьку та Липецькій області.

"Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Триває робота ППО і засобів придушення", - повідомив під ранок губернатор Ігор Артамонов, додавши, що в кількох районах Липецька вимкнулася електрика.

"12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька. Зі слів місцевих, дрони з 03:30 атакують ще й місто Єлець, жителі чують багато "хлопків і дзижчання"", - повідомляють російські телеграм-канали.

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За їхніми даними дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат.

Пізніше Артамонов повідомив, що в Липецьку осколками дрона поранено жінку.

При цьому, вночі РФ атакувала територію України дронами, один з яких залетів у Білорусь. Так, у районі Гомеля збили безпілотник. Місцеві повідомляли про вибух у небі.

Нагадаємо, що безпілотники, запущені росіянами по Україні, вже не раз залітали в повітряний простір Білорусі, а один навіть упав на сході Латвії.

Удари безпілотників по об'єктах у РФ

У жовтні 2024 року дрони вже прилітали в Липецьк. Тоді Сили оборони України вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2".

"Метою були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31 повітряно-космічних сил противника", - повідомили тоді в Генштабі ЗСУ.

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