Військовий зазначив, що це частина політики щодо солдатів, які відступають.

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, американський доброволець Нейт Венс заявив, що був очевидцем кривавої тактики росіян на фронті. На його очах окупанти вбивали власних солдатів, які відступали.

Про це Нейт Венс розповів в етері CNN. За його словами, ця тактика вже стала частиною російської політики.

"Я особисто був свідком того, як вони (росіяни - УНІАН) стріляли у власних солдатів. Це було настільки часто, що це важко назвати окремим випадком. Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою, якщо солдати відступають. Ці люди "пожирають" своїх... Їм не важливо, що ми думаємо. Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління, – заявив Нейт Венс.

Нейт Венс на війні

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт з 2022 року воював за Україну у складі 108 ОМБр "Вовки Да Вінчі". У березні він приїхав до Львова і хотів хоч чимось допомогти.

Повідомляється, що чоловік мав військовий досвід, оскільки протягом 4 років служив у морській піхоті США. Відтоді він повернувся до США лише на кілька тижнів, а в червні 2022 року знову поїхав в Україну - для боїв на Донбасі, де точилися запеклі бої. Лише в січні 2025 року він повернувся до США.

Вас також можуть зацікавити новини: