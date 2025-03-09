Нейт Венс здивований через те, яку позицію зайняв його двоюрідний брат.

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт з 2022 року воював за Україну у складі 108 ОМБр "Вовки Да Вінчі". У березні він приїхав до Львова і хотів хоч чимось допомогти.

В один із днів у готелі Нейт зустрічає британського добровольця, який шукав людей із військовим досвідом. "Вони брали будь-кого, хто хоч раз тримав у руках зброю. Навчання було найпримітивнішим", - каже він. Через кілька тижнів, коли група українських добровольців запросила його вирушити з ними на фронт, він погодився, пише Le Figaro.

Повідомляється, що чоловік мав військовий досвід, оскільки протягом 4 років служив у морській піхоті США. Відтоді він повернувся до США лише на кілька тижнів, а в червні 2022 року знову поїхав в Україну - для боїв на Донбасі, де точилися запеклі бої. Лише в січні 2025 року він повернувся до США.

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Коли Нейт почув, як його двоюрідний брат Джей Ді Венс "нападає" на президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, він розлютився. Він відчув серйозне розчарування.

"Джей Ді - хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це просто політична гра, що він намагається догодити певному електорату. Але те, що вони зробили із Зеленським [із президентом США Дональдом Трампом], - це була засідка, просочена абсолютним лицемірством", - наголошує він.

Нейт і Джей Ді - двоюрідні брати. Мати віцепрезидента США, Беверлі, - сестра батька Нейта, Джеймса.

"Я був розчарований. Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського "Stories" (історіями в інтернеті), які він бачив, у мене перехопило подих. Його власний кузен був на передовій! Я міг би розповісти йому правду - без прикрас, без особистої вигоди. Але він ніколи не намагався дізнатися більше", - зазначає Нейт. При цьому чоловік сам намагався зв'язатися з двоюрідним братом, але відповіді не було.

Він вважає США "корисними ідіотами Путіна", називаючи спроби Трампа і Венса домовитися з кремлівським диктатором "помилкою".

Новини, у яких фігурує Джей Ді Венс

Раніше УНІАН повідомляв, що Венс став головним антагоністом у переговорах Трампа з Україною. Європейські чиновники, обізнані з перебігом перемовин України та США щодо угоди з цінних копалин, зазначали, що Венс часто займав у цьому питанні більш жорстку позицію, ніж Трамп.

Крім того, Трамп і Венс можуть зруйнувати світовий порядок, чим скористаються РФ і Китай. Ці дві людини впевнені в тому, що Росія не становить загрози. Також вони вважають, що Штатам слід вийти з НАТО і захопити Гренландію тим чи іншим способом.

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