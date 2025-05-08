Фахівець додав, що росіяни розуміють, що їм не під силу окупувати Харків, тому вони й перетворюють його на Алеппо.

У лютому 2022 року Харків встояв перед обличчям російських окупантів і продовжує давати відсіч загарбникам. Місто нещадно обстрілюється – і навіть гітлерівці не бомбили Харків так, як зараз це робить Росія.

Про це розповів в інтервʼю "Суспільному" дослідник історії Андрій Парамонов. Він нагадав, що у Другій світовій війні німцям вдалося захопити Харків, тож не зовсім коректно порівнювати місто часів 1941-го року та 2022-го.

Парамонов зауважив, що коли зʼявилися передумови того, що гітлерівці захоплять Харків, влада СРСР почала евакуювати заводи, важливі для обороноздатності. Людям нічого не пояснювали, і вони ухвалювали якісь рішення на власний розсуд.

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"Люди бачили, що у міста накопичується велика кількість біженців з інших територій України, з Київської, Полтавської області. По різних підрахунках таких біженців у Харкові було від 300 до 400 тисяч. Харків був третім містом в Радянському Союзі за кількістю промислових підприємств, тому вважали, що його здавати не будуть", – розповів він.

За словами дослідника історії, тоді Червона армія не мала жодної стратегії щодо Харкова. Війська СРСР планували відхід не тільки за річку Сіверський Донець, але й за річку Оскіл, де вже проходила основна лінія оборони. Потім підривалися основні мости. На це пішло три дні, а вже 24 жовтня німецькі війська увійшли в Харків.

"Буквально декілька годин були якісь бої у центральній частині міста, бо деякі підрозділи Червоної армії проґавили й не покинули Харків. У цей час постраждав Будинок Червоної армії на Соборній площі, постраждав Універмаг і деякі житлові будинки у центральній частині міста на початку тоді Московського проспекту. Але це був невеличкий спротив, який ніяк не заважав німецькій владі захопити Харків", – продовжив він.

Парамонов також зазначив, що тоді зброя була майже така ж, як і у нинішній війні – танки й артилерія. Також використовували реактивні системи залпового вогню, хоча й у меншій кількості, адже вони тільки входили у використання. На відміну від сьогодення, крилатих і балістичних ракет у той період не було.

При цьому історик зауважив, що німецька авіація не бомбила Харків так сильно, як це зараз роблять росіяни – їм місто потрібно було цілим.

"Вони могли руйнувати вузлові станції, щоб менше було можливостей вивезти обладнання заводів, фабрик з Харкова. Деякі бомби попадали й у будинки, але головним чином це була залізниця, тобто припинення вивозу з Харкова обладнання — таке завдання було у німецької авіації.Населення, звісно, не так страждало, як сьогодні, тому що не було таких потужних боєприпасів, як "Іскандер" чи "Калібр". Якщо там якісь були бомби авіаційні, але вони були не такої сили, як сьогодні", – пояснив Парамонов.

Фахівець додав, що зараз росіяни розуміють, що їм не під силу окупувати Харків, тому вони й перетворюють його на Алеппо – тобто знищують.

Обстріли Харкова та області

Російські загарбники щоденно тероризують Харків та область. Від постійних атак потерпає, зокрема Купʼянськ. 8 травня внаслідок ворожого удару у громаді поранення отримав 49-річний працівник цивільного комунального підприємства. І це попри те, що диктатор Путін оголошував про "перемирʼя".

В ніч проти 6 травня росіяни відправили на Харків 20 безпілотників типу "Шахед" – вони атакували кількома хвилями. Через атаку. Постраждали люди. Крім того, росіяни вкотре поцілили по ринку "Барабашово" – одному з найбільших як в Україні, так і в Європі.

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