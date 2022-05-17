Частина зброї була замовлена безпосередньо у виробника.

За останні два тижні Німеччина відправила в Україну тисячі протитанкових гранатометів і мін. це озброєння розподілили між різними підрозділами.

Про свіжі поставки повідомило німецьке видання Spiegel, а джерела "Української правди" в урядових колах підтвердили інформацію.

Свіжа партія зброї включала 2450 ручних протитанкових гранатометів RGW-90, які в Бундесвері називають Matador. Україна замовила їх безпосередньо у постачальника і заплатила за зброю.

Німеччина також відправила нашій країні протитанкові міни моделей DM22 і DM31 в кількості 1600 і 3000 одиниць відповідно. Перші міни спрямованої дії, а другі — ні. Ця зброя, як припускає Spiegel, поставлялася із запасів Бундесверу.

Нагадаємо, на початку травня Німеччина підтвердила передачу Україні семи самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000. Тиждень тому українські солдати розпочали навчання з використання техніки. Всього планується підготувати до 18 розрахунків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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