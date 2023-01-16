Просування окупантів з боку Соледара дійсно може вдарити по східному флангу оборони Бахмута, але ЗСУ кажуть, що досить сильно там "закріпилися".

Бійці ЗСУ розповіли про бої з окупантами, які продовжують жертвувати своїми людьми в спробі взяти бахмутську ділянку фронту під свій контроль.

Росіяни навіть не забирають тіла загиблих і поранених з поля бою, а залишають їх там замерзати. Більше про бої навколо Соледара розповіли українські солдати в сюжеті ТСН.

"Вони своїх поранених не евакуюють, вони просто лежать і замерзають", - зазначають у лавах ЗСУ.

Також окупанти придумали нову хитрість у спробі прорвати тил українських військових.

Армієць Влад, підрозділ якого захищав "серце" Соледара та відбивав атаку росіян майже в повному оточенні, розповів, що цього ранку з'явилася інформація про те, що росіяни видають себе за бійців ЗСУ і намагаються прорватися в наш тил.

"Виходять на тебе люди в зелених стрічках, а на коліні біле або червоне – стріляєш без попередження. Біле - це звичайні їхні "чмобики", так звані зеки тощо", - розповів він.

Інші військові кажуть, що на цьому напрямку є близько 20-ти тисяч бійців ПВК "Вагнера". Наразі тактика росіян залишається незмінною – вони все ще намагаються отримати перевагу своєю масою. Спостерігається "дуже багато піхоти противника".

"Десь на цьому напрямку є до 20-ти тисяч зеків-вагнерівців. Близький стрілецький бій з гранатометів і кулеметів, підтримка артилерії, підтримка танка. Якщо вони можуть, вскривають лінію вогню нашу, потім працює танк, міномет. І далі так продавлюють, продавлюють масою", - поділився один з українських захисників.

Зараз бої на цьому напрямку перекинулися на південь від Бахмута – головного міста цієї ділянки фронту. Там росіяни намагаються йти на штурм "хвилями": коли одна хвиля падає від удару ЗСУ, відразу ж настає наступна. Тисячі тіл російських солдатів так і залишаються на полі бою.

Армійці вважають, що просування окупантів з боку Соледара дійсно може вдарити по східному флангу оборони Бахмута й посунути лінію фронту до міста. Водночас ЗСУ там настільки закріпилися, що нові атаки росіян обійдуться їм тисячними втратами.

"Ми знайдемо, як то кажуть, ключ до їхньої поразки", - пообіцяли солдати на фронті.

Невдачі росіян біля Соледара і Бахмута

За даними британської розвідки, українські військові зберігають позиції у Соледарі Донецької області й поступово наближаються до Кремінної Луганської області. За вихідні ЗСУ майже безперечно зберігали позиції у Соледарі, а у Кремінній бої характеризуються складним комплексом локальних атак та контратак у лісовій місцевості.

Як зазначав представник Східного угруповання військ Української армії Сергій Череватий, зараз російська армія зазнає колосальних втрат в Соледарі. Він підтвердив, що росіяни йдуть по трупах своїх же, намагаючись штурмувати місто.

Своєю чергою глава ОПУ Андрій Єрмак порівняв бої між українською армією і російськими окупантами за Соледар та Бахмут Донецької області з "верденською м'ясорубкою" через колосальні людські жертви, які спостерігаються з боку агресора.

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