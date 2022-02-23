Зі слів Ігоря Терехова, є напруга, але зберігається спокій.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як живе місто в умовах ситуації, що склалася сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час онлайн-включення ефіру "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Що стосується життя в Харкові, звичайно, є напруга", - сказав він.

З його слів, це пов'язано в потоком різної інформації з приводу російської агресії.

"Найголовніше сьогодні, щоб люди були спокійні. І я дуже багато зустрічаюся сьогодні з жителями Харкова, заспокоюю людей. Харків живе сьогодні звичайним спокійним життям. У нас чіткий спокій, у нас немає ніякої паніки, і це найголовніше", - заявив Терехов.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан на 30 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 335 з 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Йдеться про закон Про затвердження Указу президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" (№7108).

Указом президента передбачається ввести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого терміном на 30 діб.