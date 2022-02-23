Установа перебуває під посиленою охороною поліції та нацгвардійців.

Біля входу до Генерального консульства Російської Федерації в Харкові поклали траурний вінок, а поруч лишили напис російською мовою: "Ідіть додому! Горілки немає".

Як повідомляє "Суспільне", вінок з'явився на ґанку відомства вдень 23 лютого. Його приніс представник громадської організації "Світанок".

"Це просто прощальний подарунок нашим "хорошим друзям" з російського консульства, яке вже ми кілька разів вимагали закрити. Сподіваюсь, дипломатичні стосунки буде розірвано до нашої перемоги. Це ініціатива одного з наших активістів щодо всього цього, і ми, звісно, його в цьому підтримали", - розповів керівник організації Вадим Поздняков.

Зазначається, що установа перебуває під посиленою охороною поліції та нацгвардійців, а станом на вечір російський прапор у дворі консульства досі майорів.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Росія розпочала негайну евакуацію персоналу з усіх диппредставництв України. У російському посольстві в Києві підтвердили інформацію про те, що перед запланованою евакуацією їхні співробітники спалювали документацію.

Напередодні, 22 лютого, російське МЗС заявило про плани вивезти співробітників посольства РФ у Києві та генконсульств в Одесі, Львові та Харкові нібито для "захисту їхнього життя і безпеки".

У лютому МЗС РФ скоротило штат російських консульств і посольств в Україні, начебто побоюючись "деяких підготовлених силових акцій".

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