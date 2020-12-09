Виконання домовленостей лідерів «нормандської четвірки», як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою для відновлення миру на Донбасі, наголосили представники України в Тристоронній контактній групі.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі окреслила перелік наступних кроків для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі у Facebook з нагоди річниці Паризького саміту лідерів країн «нормандського формату».

Вказується, що виконання домовленостей лідерів «нормандської четвірки», як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання «російсько-українського збройного конфлікту» та відновлення миру на Донбасі.

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Протягом цього року українська делегація для участі в ТКГ докладала активних зусиль для виконання завдань, поставлених президентом України на шляху просування етапами мирного врегулювання.

«Завдяки активізації діяльності Тристоронньої контактної групи як важливого консультативного механізму імплементації Мінських домовленостей та ухваленню у липні 2020 року додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, що, попри продовження провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації, мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури», - наголошується в повідомленні.

Українська делегація в ТКГ нагадала, що в грудні 2019 року та квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб, завдяки яким вдалося повернути з полону багатьох українців.

Читайте такожТКГ: постпред Росії в ООН визнав, що війна на Донбасі – конфлікт між Україною та РФКрім того, українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування, здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища і покращання загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту.

«Наступними кроками ми бачимо:

подальше звільнення утримуваних осіб,

забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб,

відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування,

виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),

продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року», - зазначається у повідомленні.

Нормандська зустріч: що відбулося в Парижі

10 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.

Сторони, зокрема, домовилися про припинення вогню і відведення військ у трьох нових пунктах біля лінії зіткнення, обмін полоненими до кінця року у форматі «всіх на всіх», а також про проведення наступного «нормандського» саміту через чотири місяці.

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Автор: Костянтин Гончаров