Кожен народний обранець може поставити правки до законопроекту на підтвердження, зазначив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Триває мобілізація в Україні, але може бути змінена - законопроект про посилення мобілізаційних заходів Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні, але остаточне ухвалення документа може затягнутися через внесення правок народними депутатами.

Кожен нардеп має право вносити свої правки упродовж двох тижнів, і деякі з них справді здатні покращити документ, а інші спрямовані на затягування процесу, розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко "24 Каналу".

"Є такий механізм, коли депутатів намагаються обмежувати у їхній діяльності, і деякі законопроекти використовуються, щоб їх почули. Це також факт, тому відділити одні правки від інших ми не можемо", - зазначив нардеп.

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За його словами, робота над внесеними правками залежить від їхньої кількості. Політик додав, що члени комітету, умовно, до 1 березня можуть упоратися з цією роботою, та є ще один нюанс.

"Також кожен народний депутат може поставити правки на підтвердження. Це вже ті, які є в законі, він може їх ще раз підняти, щоб Верховна Рада проголосувала. Це може затягуватись дуже довго і залежатиме від того, чи знімуть правки народні депутати, чи не знімуть і будуть їх ставити на підтвердження або на врахування. Це може затягнутись на декілька тижнів, а то й на місяць", - попередив він.

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Парламент 7 лютого у першому читанні підтримав проект закону про мобілізацію (реєстраційний номер 10449). У документі, зокрема, пропонується знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років, запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного й скасувати строкову службу.

Пізніше нардеп Юлія Гришина запропонувала не позбавляти права на відстрочку аспірантів, які навчаються на контракті. Згодом стало відомо, що комітет парламенту з питань освіти і науки своїм рішенням рекомендував виключити норму про аспірантів-контрактників з тексту законопроекту про мобілізацію.

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