Міністр закордонних справ української держави сподівається, що результати цих переговорів слугуватимуть миру і безпеці України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив свої очікування від переговорів з Російською Федерацією у Туреччині.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter за підсумками своєї розмови з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

"Вдячний Туреччині за організацію наступного раунду мирних перемовин між Україною і Росією. Я сподіваюсь, що за посередництва керівництва Туреччини ці переговори принесуть результати, які слугуватимуть інтересам миру в Україні і нашій безпеці", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, україно-російські переговори можуть початися у вівторок, 29 березня, з 10 ранку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що всі члени переговорної групи від України працюють сьогодні у звичайному режимі.

Подоляк підкреслив, що в інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій і елементів тієї чи іншої інформаційної гри.

"Тому ще раз повторю - члени переговорних груп працюють сьогодні в штатних режимах...", - повторив він.

Як відомо, журналісти Bellingcat повідомили, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах з РФ, зокрема, російський олігарх Роман Абрамович, нібито відчули симптоми отруєння хімічною зброєю.

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