Українські воїни уразили кілька районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки супротивника.

Збройні сили України уразили три пункти управління російських окупантів та два їх склади з боєприпасами.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook за оперативною інформацією станом на 18:00.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Відео дня

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об'єктів ворога", - йдеться у повідомленні.

Нові втрати РФ Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, на півдні протягом ночі Збройні сили України завдали по ворогу понад 150 вогневих ударів. Про це сказав речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 12:00.

Також стало відомо, що 26 жовтня армія України в Бериславському районі Херсонської області збила ворожий ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").

Варто зазначити, що українські воїни пішли в контрнаступ на різних напрямках наприкінці серпня. Станом на 21 жовтня у Херсонській області звільнено вже 88 населених пунктів.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що на українській землі станом на 26 жовтня вже знищили 68 900 окупантів і, в тому числі 248 ворожих вертольотів.

Вас також можуть зацікавити новини: