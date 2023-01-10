Окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі, поділилися у Генштабі.

У Бердянську Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими загарбниками.

Через це російські окупанти за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. "За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими...", - зазначили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що до лікарні в Лисичанську Луганської області лише за тиждень було доставлено близько 300 поранених російських окупантів.

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Генштаб ЗСУ повідомляв, що вороги намагаються наступати на сході нашої держави.

Наші воїни дають гідну відсіч супротивнику. Увечері 10 січня стало відомо, що українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворожого особового складу, військової техніки й озброєння.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні становлять близько 112 тис. 470 супротивників.

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