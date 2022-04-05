Поліція Дніпропетровщини звернулася до місцевого населення з проханням не чіпати підозрілі предмети.

Під Дніпром у селі Новоселівка 47-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої і загинула на місці. Місцева мешканка підняла невеликий підозрілий предмет із землі.

Трагедія сталася у вівторок, 5 квітня, повідомили у поліції Дніпропетровської області.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. У поліції почали ретельну перевірку.

"Поліція Дніпропетровщини в черговий раз звертається до громадян про необхідність бути уважними і не чіпати підозрілі предмети і небезпечні боєприпаси. До них не можна близько підходити, чіпати їх, переносити і т.д." — пояснили в поліції.

Про виявлення подібних знахідок необхідно відразу повідомляти поліцію і ДСНС. Також повідомити про такі факти можна через чат-бот кіберполіції в телеграмах @ukraine_avanger_bot.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Кривому Розі загинули двоє місцевих жителів від вибуху принесених ними додому касетних мін. Загиблими виявилися батько і син. При цьому одну таку міну забрали з рук 12-річну дитину.

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