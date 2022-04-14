Захисники України, зокрема, знищили одну ворожу артилерійську систему.

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби відбили шість атак російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують нищити ворога.

"Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам", - мовиться у дописі.

Так, сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти й одну артилерійську систему противника.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" - наголосили в ООС.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Влада РФ назвала війну в Україні "спецоперацією", зокрема, для "денаціоналізації" громадян української держави.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах, розташованих в Донецькій та в Луганській області. За даними ООН, через агресію РФ в Україні загинули вже близько 2 тис. цивільних.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 14 квітня в Україні знищили майже 20 тис. окупантів.

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