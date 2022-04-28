Супротивник атакував частину Київської області, на місці працюють всі служби, зазначили в Київській ОВА.

У середу, 28 квітня, супротивник завдав ракетний удар по території Фастівської громади, яка знаходиться в Київській області.

На місці працюють всі служби, повідомив у Telegram очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Увага! По території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетний удар... Всі служби вже працюють на місці... Важливо залишатися в укриттях під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.

Повітряна тривога в Київській області 28 квітня була оголошена о 18:24, а відбій був о 21:19.

Раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що увечері 28 квітня в Шевченківському районі Києва - на території Лук'янівки було чути два потужні вибухи.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів у низці населених пунктів, зокрема, на Київщині.

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