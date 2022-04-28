У середу, 28 квітня, супротивник завдав ракетний удар по території Фастівської громади, яка знаходиться в Київській області.
На місці працюють всі служби, повідомив у Telegram очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"Увага! По території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетний удар... Всі служби вже працюють на місці... Важливо залишатися в укриттях під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.
Повітряна тривога в Київській області 28 квітня була оголошена о 18:24, а відбій був о 21:19.
Раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що увечері 28 квітня в Шевченківському районі Києва - на території Лук'янівки було чути два потужні вибухи.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів у низці населених пунктів, зокрема, на Київщині.