Росіяни використовують ствольну та реактивну артилерію.

У Харківській області росіяни стріляють з танків та артилерії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаційного удару біля Мосьпанового", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, за даними аналітиків Інституту дослідження війни (ISW), росіяни, імовірно, створюють умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області чи у бік Харкова.

Російські війська протягом кількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

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