Тіла загиблих знайшли 8 травня під час розмінування, зазначили в поліції.

У звільненому від окупантів селі Циркуни Харківської області дві жінки підірвалися на розтяжці, яку залишили окупанти.

Про це в Facebook повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

Він нагадав, що протягом останніх днів Збройні сили України звільнили низку населених пунктів Харківської області.

"У багатьох мешканців цих пунктів виникає зрозуміле бажання повернутися додому. На даний час це вкрай небезпечно! По-перше: через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту, по-друге: через величезну кількість нерозірваних снарядів та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча загарбницька армія-сволота", - зазначив Болвінов.

За його словами, 8 травня під час проведення розмінування під мостом в с. Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці.

Правоохоронець закликав людей поки що не повертатися до звільнених населених пунктів.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював цивільних у низці населених пунктів, зокрема і на Харківщині. Низка населених пунктів опинилися під контролем ворога. Захисники України витісняли противника.

Окупанти мінували українську землю. У ООН повідомляли, що наша країна стала однією з найбільш замінованих у світі.

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