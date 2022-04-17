Також на розтяжці підірвався чоловік, який вигулював собаку, проте йому вдалося вижити.

У Тростянці Сумської області через залишені російськими окупантами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей.

Про це повідомив мер міста Юрій Бова, передає 24 канал.

Найчастіше окупанти мінували блокпости і місця, де була техніка. За словами мера, фахівці працюють без вихідних, щоб розмінувати територію, але в місті ще багато доріг, які не перевірили.

Також Бова розповів, що 16 квітня на розтяжці підірвався місцевий житель, який вийшов в ліс погуляти з собакою. Собака вибіг за межі дороги і зачепив розтяжку. На щастя, чоловіку вдалося вижити.

"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від попадання на міни, різні розтяжки 5 дітей. Є також поранені. Таких предметів ще досить багато", - сказав Бова.

Як повідомляв УНІАН, на сайті ДСНС запрацювала інтерактивна карта з місцями вибухонебезпечних предметів.

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