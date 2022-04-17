Захисники України провели успішні операції, поділився голова Харківської обласної державної адміністрації.

В Харківській області Збройні сили Україні в результаті контрнаступу звільнили кілька населених пунктів - Леб’яже, Базаліївка та частину Кутузівки.

Захисники України також просунулися далі на схід у районі села Мала Рогань, повідомив у своєму каналі в Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Харкова.

У Харкові вдень 17 квітня ворог обстріляв Шевченківський та Київський райони, пошкоджено об'єкти інфраструктури, інститути й житлові будинки, загинули п'ять осіб, а 13 - постраждали.

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