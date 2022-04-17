У результаті ворожого обстрілу, зокрема, пошкоджено інститути, повідомили в Офісі генпрокурора.

У Харкові в неділю вдень, 17 квітня, окупанти здійснили смертоносний обстріл Шевченківського та Київського районів.

Ворожа атака здійснена близько 13:25, пошкоджено об'єкти інфраструктури, інститути й низку житлових будинків, повідомив Офіс генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством - ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління Служби безпеки України в регіоні.

Раніше повідомлялося, що 17 квітня вдень супротивник обстріляв центральну частину Харкова, загинули п'ятеро людей, а 13 - отримали поранення. Журналісти з'ясували, що ворог відкривав вогонь по обласному центру з реактивних систем залпового вогню.

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