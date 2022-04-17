Станом на 15:00 відомо про п'ятьох загиблих та 13 поранених жителів.

Російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Є загиблі та поранені.

Як повідомляє "Суспільне", обстріли сталися близько 13:30 та 14:00. Російські військові випустили по місту снаряди з реактивних систем залпового вогню.

За даними директора Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Максима Хаустова, станом на 15:00 попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 13 поранених жителів.

Постраждали житлові та адміністративні будівлі, спалахнули пожежі. В місцях обстрілів працюють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше закликав прислухатися до офіційних прохань місцевої влади про евакуацію з кількох населених пунктів області. Зокрема, мова йде про Лозову та Барвінкове. З Лозової вже виїхало 40 тисяч людей.

У Харкові, зазначив Синєгубов, евакуацію не оголошено.

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