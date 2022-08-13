Внаслідок нічних обстрілів Харкова постраждали двоє людей, протягом доби госпіталізували трьох цивільних.

Внаслідок нічних обстрілів Харкова постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Вночі зафіксували два удари по Харкову. В Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю. У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові автомобілі, вибито шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці", - розповів він.

Крім того, протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони області - пошкоджено будинки та господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати трьох цивільних.

Так, у Харківському районі поранено чоловіка 56 років, у Богодухівському - жінку 84 років та 13-річного хлопчика, він у важкому стані.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти в черговий раз обстріляли Харків. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти.

Раніше голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та районам області.

На його думку, не маючи успіхів на фронті, окупанти не тільки поширюють фейки, а й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

Харків перебуває під постійним вогнем відтоді, як українські захисники відігнали загарбників від міста до околиці області.

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