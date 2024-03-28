ЗМІ пишуть, що було чути два вибухи.

Російські окупаційні війська в ніч проти 28 березня випустили по Україні "шахеди". У Харкові було чути вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він закликав мешканців Харкова бути обережними.

У ЗМІ пишуть, що в місті пролунало два вибухи. Інших подробиць наразі немає.

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Зазначимо, що раніше у Повітряних силах попереджали про фіксацію дронів в районі Харкова. Тривогу в області оголосили о 23:26 27 березня.

Оновлено 00:18: Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на цю мить повітряному просторі Харківщини відсутні ворожі БПЛА. Водночас він зауважив, що загроза залишається, та закликав людей не покидати укриття до відбою.

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