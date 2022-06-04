Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони.

Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в соціальній мережі Facebook.

Місцеві жителі продовжують чинити опір.

"Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи та "посилання" для окупантів, поширюються листівки", - зазначають у командуванні.

Така поведінка херсонців лякає окупантів.

"Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, в броньованих машинах. Бояться за своє життя. Тому в район Херсона підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, в окупованому Херсоні невідомі пропонують платити біткоінами за фото спаленої російської техніки або загарбників, які зараз знаходяться в місті.

Також в Херсоні продовжують з'являтися патріотичні написи та українські прапори. "Херсон - це Україна", "вір ЗСУ", "Слава Україні" - такими гаслами місцеві жителі продовжують боротися з рашистами.

Раніше радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що щойно Росія виснажиться і втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня або місяця, але і не питання року".

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