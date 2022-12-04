На захопленій частині Херсонської області пенсіонерам перестали доставляти виплати, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Вороги під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також у Генштабі поінформували, що в тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам, а у поштових відділеннях людей змушують оформлювати російське громадянство.

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"У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації", - мовиться у дописі.

Ситуація у Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини

9 листопада в Росії заявили, що відступають з правобережної частини Херсонської області на лівобережну, оскільки мають серйозні проблеми з постачанням. 11 числа у Херсон зайшли захисники України. Супротивник обстрілює звільнену частину Херсонської області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорив, що 10-20 кілометрів углиб лівобережжя - це некомфортна зона для супротивників, оскільки на неї впливає наша артилерія. Експерт зазначав, що ворог покидає некомфортну територію, але мова не йде про відступ.

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