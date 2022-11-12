Окупанти у школі зруйновали бібліотеку, зазначив історик.

Відомий одеський краєзнавець, історик Олександр Бабіч показав школу на Херсонщині, де дислокувалися російські військові.

Відповідні матеріли Бабіч оприлюднив у Facebook, та пояснив, що наразі він разом з іншими фахівцями на деокупованій Херсонщині фіксує злочини, які скоїли окупанти. За його словами, супротивники перетворили одну з кращих шкіл на звалище, забруднили фекаліями портрет поета Тараса Шевченка і встановили "розтяжку".

"Почали роботу в Хрещенівці (село в Херсонській області - УНІАН). Школа… допомагаємо зафіксувати сліди злочинів, збираємо все, що необхідно для музеєфікації. Я вам покажу, що вони залишили після себе...", - написав він.

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Як повідомляє краєзнавець, окупанти майже у всіх приміщеннях їли, спали і там же справляли потребу.

"Всюди - лайно, всюди бігають миші…", - зазначив Бабіч.

За його словами, у вбиральні російські військові справляли потребу повз унітази, а поруч поставили портрет Тараса Шевченка, який спеціально забруднено фекаліями.

"Російський світ - зруйнована бібліотека, двері навіщось вибиті, вікон немає... Вибачте, вони - збоченці. Брудні, дурні, мерзотні збоченці", - акцентував Бабіч.

За його словами, це була одна з кращих шкіл у цій місцевості.

Він також пояснив, що все фіксують після того, як сапери перевіряють приміщення.

Звільнення Херсонської області та Херсона від окупантів - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що в місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повертає Херсон.

Наразі правоохоронці проводять стабілізаційні заходи в Херсоні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, сьогодні у Нацполіції повідомили, що під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона отримав поранення один із поліцейських-саперів.

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