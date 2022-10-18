Супротивники відбирають у людей будівельні матеріали, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти у Херсонській області зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росгвардія обладнує оборонні позиції навколо тимчасово окупованого Херсона.

Ситуація у Херсонській області – важливі новини

Наприкінці серпня армія України пішла у контрнаступ. Згодом стало відомо, що у наших захисників та захисниць є успіхи, зокрема, у Херсонській області.

На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня деокуповано понад 1 170 квадратних кілометрів території.

Військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прогнозував, що скоро ЗСУ на півдні проведе деякі контрнаступальні дії, і з'являться хороші новини щодо правобережжя Херсонської області.

Пізніше стало відомо, що із Херсона супротивники вивозять у тимчасово окупований Крим співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

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