Станом на сьогоднішній день правоохоронці підтвердили смерть 1222 жителів Київської області, які загинули внаслідок дій російських окупантів.
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю Sky News.
"Станом на ранок 10 квітня ми знайшли тіла 1222 жителів, які загинули під час російської окупації Київської області. Це тільки на Київщині", — сказала вона.
Венедіктова повідомила, що Офіс генрокурора відкрив 56 кримінальних проваджень за статтями воєнних злочинів та злочинів проти людяності.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного телемарафону повідомила, що зафіксовані факти зґвалтування літньої жінки й дітей під час окупації російськими військами Бородянки.
9 квітня у МВС повідомили, що потрібно буде щонайменше 2 тижні, аби порахувати кількість жертв тільки в Бучанському районі. Також людей попросили почекати і не повертатися до деокупованих районів, оскільки рятувальники досі там знаходять вибухівку.