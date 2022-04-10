Офіс генрокурора відкрив 56 кримінальних проваджень за статтями воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Станом на сьогоднішній день правоохоронці підтвердили смерть 1222 жителів Київської області, які загинули внаслідок дій російських окупантів.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю Sky News.

"Станом на ранок 10 квітня ми знайшли тіла 1222 жителів, які загинули під час російської окупації Київської області. Це тільки на Київщині", — сказала вона.

Венедіктова повідомила, що Офіс генрокурора відкрив 56 кримінальних проваджень за статтями воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного телемарафону повідомила, що зафіксовані факти зґвалтування літньої жінки й дітей під час окупації російськими військами Бородянки.

9 квітня у МВС повідомили, що потрібно буде щонайменше 2 тижні, аби порахувати кількість жертв тільки в Бучанському районі. Також людей попросили почекати і не повертатися до деокупованих районів, оскільки рятувальники досі там знаходять вибухівку.

Вас також можуть зацікавити новини: