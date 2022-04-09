Людей просять почекати й не повертатися до деокупованих районів.

Потрібно буде щонайменше 2 тижні, аби порахувати кількість жертв в Бучанському районі.

Про це в ефірі національного марафону заявив Міністр внутрішніх справ України, Денис Монастирський.

"Потрібно буде ще як мінімум 2 тижні, щоб ми розібрали завали, і можна буде сказати про кількість загиблих", - сказав він.

Міністр просить людей почекати і не повертатися до деокупованих районів, рятувальники досі там знаходять вибухівку.

"На сьогодні в Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків ДСНС. Які тільки за вчора виявили 6500 вибухонебезпечних предметів. Уявіть собі яка це кількість вибухівки знаходиться щодня нашими рятувальниками", - сказав Монастирський.

Найбільше замінувань в місцях, де переховувались окупанти.

"Там, де особливо проживали окупанти, залишались наніч, вони залишали розтяжки, як на вході в будинок, на підході на територію, а також мінувалися, і знаходили вибухові предмети там, де жили поліцейські, військові, рятувальники, вони їх знаходили по фотографіям, під час грабування цих будинків. Вони називали це сюрпризами, знаходили розтяжки під касками, і прибитими до дверей, були випадки, коли знаходили в пральній машині, відкриваються дверцята, відбувається вибух, або в автомобілях. Нещодавно кілька днів тому один із мешканців, який відкрив багажник свого автомобіля, вибухнула граната і, на жаль, людина загинула", - сказав він.

За словами міністра, на сьогоднішній день вже порушено 4200 кримінальних проваджень щодо порушення законів і звичаїв війни.

Також Монастирський розповів, що зараз не працює Романівський міст.

"Ми обʼїжджали всі мости, які знаходяться в Київській області, з них порядка 5 потребують негайного ремонту. Романівський міст знаходився в задовільному стані, укріплений на сьогоднішній день відкритий для обмеженого проїзду, за свідченням міністра інфраструктури, до двох місяців знадобиться з моменту деокупації, щоб ми могли відновити сполучення цими мостами", - підсумував він.

Нагадаємо, мер Бучі розповів про руйнування і коли місцеві зможуть повернутися в місто.

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