Орієнтовно в могилі біля церкви 67 тіл.

В місті Буча Київської області почалася ексгумація тіл з місця масового тимчасового поховання.

Про це у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що біля церкви велика могила - комунальники поховали в ній жертв воєнних злочинів – загиблих після обстрілів та вбивств. "Орієнтовно тут 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти", - повідомила Венедіктова.

За її словами, частина загиблих були з документами, а решту доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

"Далі – кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного. Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб рашисти вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи винищення українців", - зазначила генпрокурор.

Венедіктова повідомила, що вже є "100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі. Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю".

Як повідомляв УНІАН, після звільнення міста Буча Київської області від російських окупантів у місті було виявлено сотні тіл загиблих жителів, багато з них були закатовані.

Станом на вечір 4 квітня у Бучі було ідентифіковано понад 300 убитих та закатованих людей.

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