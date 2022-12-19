Інформація щодо потерпілих унаслідок масованої ворожої атаки уточнюється, зазначили в Офісі генпрокурора.

Офіс генерального прокурора України показав фото з місць ворожих "прильотів" у Київській області, які сталися під час масованої атаки дронами.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу), йдеться на сторінці Офісу генпрокурора в Telegram.

"За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки на Київщину безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури... Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - зазначили у відомстві.

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У ДСНС України також показали знімки з місць, у які в Києві та області поцілили супротивники.

Масована атака на Україну 19 грудня іранськими дронами - що треба знати

Супротивники атакували, зокрема, Київську область та Київ. Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми відомостями, постраждали дві особи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що під час нічної атаки над Києвом ліквідували близько 15 із понад 20 безпілотників супротивника, однак є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, ворог запустив безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря.

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