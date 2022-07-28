Кількість поранених у результаті ворожого обстрілу зросла.

Ворог атакував вдень Кропивницький ракетами класу "Калібр".

Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр", - зазначив він.

Райкович повідомив, що зросла кількість поранених внаслідок цього обстрілу.

"Поранених наразі 26. Один - в тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився", - написав він.

Нагадаємо, вдень 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.

Спершу повідомлялося, що ворог запустив по Кіровоградщині 13 крилатих ракет - вісім "Калібрів" морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

Ворожі ракети поцілили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

Пізніше Андрій Райкович повідомив, що внаслідок обстрілу окупантами Кропивницького загинуло 5 осіб, а ще 25 - дістали поранення.

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