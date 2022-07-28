У результаті ракетного удару по Кропивницькому, який російські окупанти здійснили у четвер, 28 липня, загинули п’ять осіб, а 25 - були травмовані.
Серед травмованих 13 мирних жителів та 12 військовослужбовців, повідомляє "Суспільне Кропивницький" у Telegram з посиланням на дані очільника військової адміністрації Кіровоградщини Андрія Райковича.
Російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України й відкривали вогонь по воєнних та цивільних об'єктах, було багато жертв.
Нагадаємо, зранку 28 липня супротивник запустив по Кіровоградській області 13 крилатих ракет - п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3 та вісім "Калібрів" морського базування. Супротивники поцілили в один з об’єктів "Укрзалізниці" та у військовий аеродром "Канатове".
Андрій Райкович повідомляв, що у результаті ворожого ракетного удару загинули три особи, а 16 - отримали поранення.
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