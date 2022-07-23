Обленерго відновило електропостачання, в Кропивницькому світло і вода вже є скрізь.

На цей час відомо про трьох загиблих та 16 поранених унаслідок ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградщини.

Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики відразу почали надавати всю необхдіну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує", - зазначив Райкович.

За його словами, рятувальні та піротехнічні служби оперативно розпочали роботу на місцях влучань ракет.

"Аварійні бригади обленерго швидко відновили електропостачання. В Кропивницькому світло і вода вже є скрізь", - повідомив Райкович.

В ОВА зазначають, що сьогодні зранку ворог випустив по Кіровоградщині 13 крилатих ракет. 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

Поцілили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, зранку Райкович повідомив про обстріл Кіровоградської області, зазначивши, що внслідок цього є загиблі та поранені. За його словами, ворог поцілив у інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Але у Кропивницькому без світла залишилась частина одного з мікрорайонів.

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