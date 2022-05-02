У Луганській області противник протягом доби здійснив майже 20 обстрілів, поділилися в обласній військовій адміністрації.

У Луганській області внаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє цивільних, ще троє отримали поранення.

Була "надважка доба", міста і села регіону 18 разів страждали від ворожих обстрілів, зафіксовано руйнування 28 будинків, повідомив у своєму Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Троє загиблих та троє поранених російською армією жителів Луганщини, серед постраждалих - малолітня дитина, у Лисичанську згоріла гімназія - Бельгійська спадщина. Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня. Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого. Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська", - повідомив він.

Гайдай також зазначив, що потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації.

"Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованого житла. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири - в Гірському", - додав чиновник.

"У Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєвєродонецьку - шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч", - додав він.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, на Донбасі.

1 травня стало відомо, що супротивник на частині сходу України за добу обстріляв 14 населених пунктів, були поранені жінки й діти.

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