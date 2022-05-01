На частині Донбасу через окупантів пошкоджено, зокрема, 16 житлових будинків, дитячий садок і Будинок культури, поділилися в штабі ООС.

Протягом минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донбасі, поранено четверо дітей, є жінки з рваними та різаними травмами.

Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

Зазначено, що були обстріляні окупантами Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське (Луганська обл.), Маріуполь, Авдіївка, Добропілля, Лиман, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброва, Піски (Донецька обл.).

Унаслідок обстрілу окупантами Добропілля в Покровському районі постраждали троє дівчаток 5-7 років. Зазначається, що також "рвані, різані та інші травми російські нацисти завдали двом місцевим жінкам і двом чоловікам". В повідомленні сказано, що в смт Дробишеве Краматорського району 15 дитина отримала осколкове поранення. Зазначається, що у результаті обстрілів міста Лиман поранено двох чоловіків.

В повідомленні сказано, що варварські авіаційні удари, артилерійські та мінометні обстріли російських військ спричинили руйнування і значні пошкодження близько 16-ти житлових будинків, а також дитячий садочок у Добропіллі та Будинок культури в Лимані.

"Серед інших ганебно обстріляних "секретних військових об’єктів" Донеччини - склади комбінату хлібопродуктів, ремонтна база, гаражі та поліційна станція"- зазначають в штабі ООС.

Піротехніками виявлено та знешкоджено нерозірвані боєприпаси зенітно-ракетних комплексів, протитанкові міни та інші вибухонебезпечні предмети в Авдіївці, Соловйовому Покровського району, Краматорську, Залізному Бахмутського району, Троїцькому Краматорського району на Донеччині та в Лисичанську на Луганщині.

"Наразі тривають роботи з розмінування в Лисичанську та в полях навколо сіл Горіхове і Карлівка (Покровський р-н) та Заря (Краматорський р-н)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Донецькій області. Пізніше супротивнику вдалося заблокувати Маріуполь.

За офіційними даними, в місті загинули понад 20 тисяч осіб.

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