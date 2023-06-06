Українські воїни тримаються і відбивають атаки супротивників.

Останніми днями на території Луганської області російські окупанти посилили свій тиск.

Про це у вівторок, 6 червня, в ефірі інформаційного телемарафону заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. "Останніми днями, з вихідних, маємо посилення тиску ворога - саме ракетного та авіаційного, йдуть постійні обстріли. Усіляко намагаються штурмувати Білогорівку, але наші Сили оборони там тримаються, завдають ураження противнику, дуже важкі бої йдуть", - сказав він.

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За його словами, крім того, вороги "постійно луплять по Невському, де 120 людей знаходяться, лише за сьогоднішню ніч там три будинки було знищено, люди не постраждали, але будівель вже немає".

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у своєму зведенні Генштаб Збройних сил України вказав на те, що ситуація на фронті починає загострюватися. За минулу добу українські захисники відбили понад 40 ворожих атак на низці напрямків, хоча до цього довгий час їх було менше 30.

Крім цього, минулої ночі росіяни вкотре атакували Україну, запустивши 35 крилатих ракет з району Каспійського моря. Всі ракети було збито українською ППО.

Також минулої ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до її критичних руйнувань. Під загрозою затоплення знаходяться близько 80 населених пунктів Херсонщини.

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