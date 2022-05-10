Маріупольці відмовляються брати участь у розборі завалів драмтеатру.

Маріупольці відмовляються брати участь у розборі завалів зруйнованого російськими військовими драматичного театру.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російські окупанти продовжили розбір завалів драматичного театру. У зв'язку з масовою відмовою маріупольців брати участь до розборів залучені працівники МНС Росії", - написав він.

Андрющенко додав, що "пакети з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами". "Найжахливіше - ми вже ніколи не дізнаємося справжню кількість загиблих. Росія дуже швидко ховає сліди власних злочинів", - підкреслив радник мера.

Ситуація в Маріуполі:

Російські війська оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну.

16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище. Під завалами загинуло близько 300 осіб.

1 травня почалася евакуація цивільних, які ховалися в бомбосховищі на"Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

8 травня на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують ніякої допомоги та залишилися з ворогом сам на сам. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися в полон і будуть вести бойові дії до останнього.

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