У північно-західній частині Чорного моря пильнують два ракетних ворожих кораблі, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

В районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден окупантів.

Про активність суден супротивника повідомив речник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.

"В районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден рашистів. Імовірно - проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ. Дані уточнюються", - сказано в повідомленні.

Також він сказав, що на Зміїному (Одеська область) продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати також уточнюються.

"Штормова погода в Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання ворожого флоту в пунктах базування. В північно-західній частині моря пильнують два ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту", - додав Назаров.

Раніше стало відомо, що ЗСУ завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які Росія захопила у 2014 році та використовувала для захисту своїх кораблів від українського берегового ракетного комплексу "Нептун".

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